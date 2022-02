Gulp plugin to optimize PNG and JPG using reSmush.it. Made on top of smosh.

reSmush.it is a FREE alternative to Yahoo Smush.it (deprecated on March 2015). This tool provides a online way to optimize pictures size via a documented webservice.

Read more about reSmush.it

Prefer Grunt? grunt-smushit

Install

$ npm install --save-dev gulp-smushit

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ); var smushit = require ( 'gulp-smushit' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/**/*.{jpg,png}' ) .pipe(smushit()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

API

options

verbose

Type: boolean

Default: false

Show compress rate stats

License

MIT © Helder Santana