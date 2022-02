shrthnd makes your CSS files lighter and more readable

Issues with the output should be reported on the shrthnd issue tracker.

Install

$ npm install

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ); var shorthand = require ( 'gulp-shorthand' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/index.css' ) .pipe(shorthand()) .pipe(gulp.dest( 'dest' )); });

License

MIT © Kevin Mårtensson