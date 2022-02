Inject variables in sass files from a js object.

Usage

npm install gulp-sass-vars

var sassVars = require ( 'gulp-sass-vars' ); gulp.task( 'sass' , function ( ) { const variables = { theme : null , url : 'https://github.com/giowe/gulp-sass-vars' , font : { family : [ "'Open Sans'" , 'sans-serif' ], size : '1.6em' , color : 'rgb(0,0,0)' , 'line-height' : 1.5 }, sizes : [ 'xs' , 'sm' , 'lg' ], responsive : true , display : 'flex' }; return gulp.src( 'src/styles/main.scss' ) .pipe(sassVars(variables, { verbose : true })) .pipe(sass()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

This script will prepend the following code to your main.scss file:

$theme : null; $url : 'https://github.com/giowe/gulp-sass-vars' ; $font : ( 'family' : ( '\'Open Sans\'' , 'sans-serif' ), 'size' : 1.6em , 'color' : rgb( 0 , 0 , 0 ), 'line-height' : 1.5 ); $sizes : ( 'xs' , 'sm' , 'lg' ); $responsive : true; $display : 'flex' ;

So you can use all those variables inside your sass file.