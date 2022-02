What is this

Add Sass variables to gulp stream, so that you can use for example environment variables in your Sass build process.

Supports strings, numbers and booleans.

Installation

$ npm install gulp-sass-variables --save-dev

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ), argv = require ( 'yargs' ).argv, sassVariables = require ( 'gulp-sass-variables' ), sass = require ( 'gulp-sass' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { return gulp.src( './src/scss/master.scss' ) .pipe(sassVariables({ $env : argv.production ? 'production' : 'development' })) .pipe(sass()) .pipe(gulp.dest( './dist/css' )) });