Replace 'content' unicode after sass compile

Usage

First, install gulp-sass-unicode as a development dependency:

npm install --save-dev gulp-sass-unicode

Then, add it to your gulpfile.js :

var sass = require ( 'gulp-sass' ); var sassUnicode = require ( 'gulp-sass-unicode' ); gulp.task( 'sass2css' , function ( ) { gulp.src([ 'style.scss' ]) .pipe(sass()) .pipe(sassUnicode()) .pipe(gulp.dest( "css/" )); });

What it does?

For example, we have style.scss :

$ testContent : "\ f26e "; #test { content : $testContent; }

And gulp task:

var sass = require ( 'gulp-sass' ); gulp.task( 'SimpleSASS' , function ( ) { gulp.src([ 'style.scss' ]) .pipe(sass()) .pipe(gulp.dest( "css/" )); });

After run gulp task SimpleSASS , in file css/style.css will be next:

@ charset "UTF-8" ; #test { content : "" ; }

But, if we add gulp-sass-unicode (see "Usage"), file css/style.css will have this: