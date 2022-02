Deprecated

This project is deprecated because Ruby Sass is deprecated. Switch to gulp-sass .

Compiles Sass with the Sass gem and pipes the results into a gulp stream.

To compile Sass with libsass, use gulp-sass

Install

$ npm install

Requires Sass >=3.4.

Usage

Use gulp-ruby-sass instead of gulp.src to compile Sass files.

const gulp = require ( 'gulp' ); const sass = require ( 'gulp-ruby-sass' ); gulp.task( 'sass' , () => sass( 'source/file.scss' ) .on( 'error' , sass.logError) .pipe(gulp.dest( 'result' )) );

source

Type: string string[]

File or glob pattern ( source/**/*.scss ) to compile. Ignores files prefixed with an underscore. Directory sources are not supported.

options

Type: Object

Object containing plugin and Sass options.

bundleExec

Type: boolean

Default: false

Run Sass with bundle exec.

sourcemap

Type: boolean

Default: false

Initialize and pass Sass sourcemaps to gulp-sourcemaps. Note this option replaces Sass's sourcemap option.

const gulp = require ( 'gulp' ); const sass = require ( 'gulp-ruby-sass' ); const sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); gulp.task( 'sass' , () => sass( 'source/file.scss' , { sourcemap : true }) .on( 'error' , sass.logError) .pipe(sourcemaps.write()) .pipe(sourcemaps.write( 'maps' , { includeContent : false , sourceRoot : 'source' })) .pipe(gulp.dest( 'result' )) );

base

Type: string

Identical to gulp.src 's base option.

tempDir

Type: string

Default: System temp directory

This plugin compiles Sass files to a temporary directory before pushing them through the stream. Use tempDir to choose an alternate directory if you aren't able to use the default OS temporary directory.

emitCompileError

Type: boolean

Default: false

Emit a gulp error when Sass compilation fails.

verbose

Type: boolean

Default: false

Log the spawned Sass or Bundler command. Useful for debugging.

Sass options

Any additional options are passed directly to the Sass executable. The options are camelCase versions of Sass's options parsed by dargs .

Run sass -h for a complete list of Sass options.

gulp.task( 'sass' , () => sass( 'source/file.scss' , { precision : 6 , stopOnError : true , cacheLocation : './' , loadPath : [ 'library' , '../../shared-components' ] }) .on( 'error' , sass.logError) .pipe(gulp.dest( 'result' )) );

Convenience function for pretty error logging.

In rare cases you may need to clear gulp-ruby-sass's cache. This sync function deletes all files used for Sass caching. If you've set a custom temporary directory in your task you must pass it to clearCache .

Issues

This plugin wraps the Sass gem for the gulp build system. It does not alter Sass's output in any way. Any issues with Sass output should be reported to the Sass issue tracker.

Before submitting an issue please read the contributing guidelines.

License

MIT © Sindre Sorhus