Rewrite references to assets revisioned by gulp-rev

This plugin is an improved and maintained fork of gulp-rev-replace.

Install

npm install gulp-rev-rewrite --save-dev

Only LTS and current releases of Node are supported.

Usage

const { src, dest } = require ( 'gulp' ); const rev = require ( 'gulp-rev' ); const revRewrite = require ( 'gulp-rev-rewrite' ); function revision ( ) { return src( 'dist/**/*.{css,js}' ) .pipe(rev()) .pipe(src( 'dist/**/*.html' )) .pipe(revRewrite()) .pipe(dest( 'dist' )); } exports.default = revision;

Alternatively:

Revision your assets and create an asset manifest. Collect the revisioned paths from the manifest and rewrite references to them

const { readFileSync } = require ( 'fs' ); const { src, dest, series } = require ( 'gulp' ); const rev = require ( 'gulp-rev' ); const revRewrite = require ( 'gulp-rev-rewrite' ); function revision ( ) { return src( 'dist/assets/**/*.{css,js}' ) .pipe(rev()) .pipe(dest( 'dist/assets' )) .pipe(rev.manifest()) .pipe(dest( 'dist/assets' )); } function rewrite ( ) { const manifest = readFileSync( 'dist/assets/rev-manifest.json' ); return src( 'dist/**/*.html' ) .pipe(revRewrite({ manifest })) .pipe(dest( 'dist' )); } exports.default = series(revision, rewrite);

API

options

Type: Object

manifest

Type: Buffer (e.g., fs.readFileSync() )

Read JSON manifests written out by rev . Allows replacing filenames that were revisioned prior to the current task.

prefix

Type: String

Add a prefix to each replacement.

modifyUnreved, modifyReved

Type: Function

Modify the name of the unreved/reved files before using them. The function receives the unreved/reved filename as the first argument, and the Vinyl object of the current file as the optional second argument.

License

MIT © James K Nelson, Thomas Vantuycom