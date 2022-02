upgrade to [1.2.x] add new parse mode:plain, support unwell-formed html, if you want use old mode set revMode to 'dom', now default mode is plain mode

{ revMode : 'plain' }

Install

$ npm install gulp-rev-easy

Examples

assets \ index .css assets \ index .js test .html gulpfile .js

Input

//test.html < html lang = "en" > < head > < title > gulp-rev-easy </ title > < link type = "text/css" rel = "stylesheet" media = "all" href = "assets/index.css?max_age=1024" > </ head > < body > < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg" > < script src = "assets/index.js?max_age=1024" > </ script > </ body > </ html >

Useage

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy()) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

gulp reveasy

Output

< html lang = "en" > < head > < title > gulp-rev-easy </ title > < link type = "text/css" rel = "stylesheet" media = "all" href = "assets/index.css?max_age=1024&v=0a1085be" > </ head > < body > < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" > < script src = "assets/index.js?max_age=1024&v=3fffb693" > </ script > </ body > </ html >

Options

base

revMode

revType

dateFormat

hashLength

suffix

fileTypes

elementAttributes

patterns

ignorePattern

ignoreFilter

transformPath

findFile

type :string default :file.cwd set base directory for your assets <img src= '/a/b.png' /> rev will found file in path . join (base, src) options .cwd is obsoleted, use options .base or set gulp.src( path , {cwd:mycwd}) instead

revMode :[ 'dom' |plain'] default : 'plain' set rev mode, set patterns

more and more unwell-formed documents, it's can't parse to dom-tree or sometime lost/change raw text, so add new parse mode:plain.

type :[ 'hash' |date '] default:' hash ' set rev type

example

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ revType : 'date' })) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

< link type = "text/css" rel = "stylesheet" media = "all" href = "assets/index.css?max_age=1024" >

< link type = "text/css" rel = "stylesheet" media = "all" href = "assets/index.css?max_age=1024&v=201503061144" >

type : string default : 'yyyymmddHHMM'

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ revType : 'date' , dateFormat : 'yymmddHHmm' })) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

Output

< link type = "text/css" rel = "stylesheet" media = "all" href = "assets/index.css?max_age=1024&v=1503061144" >

type : integer default : 8

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ revType : 'hash' , hashLength : 5 })) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

Output

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" >

-->

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d1" >

type : string default :v

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ suffix : 'hashkey' })) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

Output

< img src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" >

-->

< img src = "assets/audrey-hepburn.jpg?hashkey=7c5d110d" >

type : array default :[ 'js' , 'css' , 'img' ]

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ fileTypes :[ 'js' ]})) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

Output

< html lang = "en" > < head > < title > gulp-rev-easy </ title > < link type = "text/css" rel = "stylesheet" media = "all" href = "assets/index.css?max_age=1024" > </ head > < body > < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg" > < script src = "assets/index.js?max_age=1024&v=3fffb693" > </ script > </ body > </ html >

type :object default :{ js : { name : 'script' , src : 'src' }, css : { name : 'link[type="text/css"]' , src : 'href' }, img :{ name : 'img' , src : 'src' } }

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ fileTypes :[ 'img1' ], elementAttributes :{ img1 :{ name : 'img' , src : 'data-src' } })) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

Output

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" >

-->

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" src = "assets/audrey-hepburn.jpg" >

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ revMode : 'dom' , fileTypes :[ 'img1' ], elementAttributes :{ img1 :{ name : 'img' , src : 'data-src' } })) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

type : object default: patterns:{ js:{ regex:/(<script[^>]*?\s+src=)( "(?:.+?)" | '(?:.+?)' )([^>]*?>)/gi }, css:{ regex:/(<link[^>]*?\s+rel=[ '"]stylesheet[' "]?[^>]*?\s+href=)(" (?:.+?) "|'(?:.+?)')([^>]*?>)/gi }, img:{ regex:/(<img[^>]*?\s+src=)(" (?:.+?) "|'(?:.+?)')([^>]*?>)/gi } } return $1 + ['|" ] + options.transformPath( $2 ) + $3

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ revMode : 'plain' , fileTypes :[ 'img1' , 'img' ], patterns :{ img1 :{ regex : /(<img[^>]*?\s+data-src=)("(?:.+?)"|'(?:.+?)')([^>]*?>)/gi } }})) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

Output

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" >

-->

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" >

type :RegExp default :/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)+<\/script>/gi ignore rev content, default will ignore any content in <script type = text \/javascript>..</script> if you want rev script set to false

gulp.task( "reveasy-plain-mode" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ revMode : 'plain' , fileTypes :[ 'img1' , 'img' , 'css' , 'js' ], ignorePattern : false , patterns :{ img1 :{ regex : /(<img[^>]*?\s+data-src=)("(?:.+?)"|'(?:.+?)')([^>]*?>)/gi } }})) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

In

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg" > < script src = "assets/index.js?max_age=1024" > </ script > < script type = text/javascript > var test2 = ' < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg" > ' </ script > < script type = "text/html" > < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg" > </ script >

Out

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" > < script src = "assets/index.js?max_age=1024&v=3fffb693" > </ script > < script type = text/javascript > var test2 = ' < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg" > ' </ script > < script type = "text/html" > < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" > </ script >

set to ignorePattern:false

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" > < script src = "assets/index.js?max_age=1024&v=3fffb693" > </ script > < script type = text/javascript > var test2 = ' < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" > ' </ script > < script type = "text/html" > < img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=6a5f96ce" > </ script >

custom ignoreFilter function default ignore < script type = 'text/javascript' > ... </ script > and < script > ... </ script >

ignoreFilter : function ( match ) { var type = "text/javascript" ; var m = ( /^<script[^>]type=(.+)>/gi ).exec(match[ 0 ]); if (m){ type = _.trim(m[ 1 ], '"\'' ).toLowerCase(); } return type == "text/javascript" ; }

type : function default : function (orgPath, ver){}

custom change path

var gulp = require ( "gulp" ); var reveasy = require ( "gulp-rev-easy" ); gulp.task( "reveasy" , function ( argument ) { gulp.src( "test.html" ) .pipe(reveasy({ transformPath : function ( orgpath, ver ) { var newpath = "http://s1.cdn.com/" + orgpath + (orgpath.indexOf( '?' ) > -1 ? "&" : "?" ) + "v=" + ver; return newpath; } })) .pipe(gulp.dest( "./dist" )) })

Output

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" >

-->

< img data-src = "assets/audrey-hepburn.jpg" src = "http://s1.cdn.com/assets/audrey-hepburn.jpg?v=7c5d110d" >

type: function default : findFile : function ( src, filepath, options ) { var assertpath = src; var srcpath = url.parse(src).pathname; if (( /^\/{1}[^\/]+/gi ).test(srcpath)) { assertpath = path.join(options.base, srcpath); } else { assertpath = path.join(path.dirname(filepath), srcpath); } return assertpath; } set custom findFile funciton

Other