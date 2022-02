Static asset revision data collector from manifests, generated from different streams, and replace their links in html template.

Install

$ npm install --save gulp-rev-collector

Usage

We can use gulp-rev to cache-bust several assets and generate manifest files for them. Then using gulp-rev-collector we can collect data from several manifest files and replace links to assets in html templates.

var gulp = require ( 'gulp' ); var rev = require ( 'gulp-rev' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { return gulp.src( 'src/css/*.css' ) .pipe(rev()) .pipe(gulp.dest( 'dist/css' )) .pipe( rev.manifest() ) .pipe( gulp.dest( 'rev/css' ) ); }); gulp.task( 'scripts' , function ( ) { return gulp.src( 'src/js/*.js' ) .pipe(rev()) .pipe(gulp.dest( 'dist/js' )) .pipe( rev.manifest() ) .pipe( gulp.dest( 'rev/js' ) ); }); ... var revCollector = require ( 'gulp-rev-collector' ); var minifyHTML = require ( 'gulp-minify-html' ); gulp.task( 'rev' , function ( ) { return gulp.src([ 'rev/**/*.json' , 'templates/**/*.html' ]) .pipe( revCollector({ replaceReved : true , dirReplacements : { 'css' : '/dist/css' , '/js/' : '/dist/js/' , 'cdn/' : function ( manifest_value ) { return '//cdn' + ( Math .floor( Math .random() * 9 ) + 1 ) + '.' + 'exsample.dot' + '/img/' + manifest_value; } } }) ) .pipe( minifyHTML({ empty : true , spare : true }) ) .pipe( gulp.dest( 'dist' ) ); });

Options

collectedManifest

Type : String

It is a filename for collecded and merged manifest data in json format.

replaceReved

Type : Boolean

You set a flag, replaceReved, which will replace alredy replaced links in template's files. Default value is false .

dirReplacements

Type : Object

Specifies a directories replacement set. gulp-rev creates manifest files without any info about directories. E.c. if you use dirReplacements param from Usage example, you get next replacement:

"/css/style.css" => "/dist/css/style-1d87bebe.css" "/js/script1.js" => "/dist/script1-61e0be79.js" "cdn/image.gif" => "//cdn8.example.dot/img/image-35c3af8134.gif"

revSuffix

Type : String

It is pattern for define reved files suffixes. Default value is '-[0-9a-f]{8,10}-?'. This is necessary in case of e.c. gulp-rename usage. If reved filenames had different from default mask.

extMap

Type : Object

If You use some methods to modify the rev_manifest.json after use gulp-rev and get a result like this:

{ "assets/less/common.less" : "assets/css/common-2c0d21e40c.css" }

It means that keys and values in the rev_manifest.json have different ext : less & css.

You can define extentions maping rules for correct manifest file processing.

Default value is:

{ '.scss' : '.css' , '.less' : '.css' , '.jsx' : '.js' }

Works with gulp-rev-collector

License

MIT © Oleksandr Ovcharenko