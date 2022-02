Optimize AMD modules in javascript files using the requirejs optimizer.

Install

$ npm install --save-dev gulp-requirejs-optimize

Usage

Simple

var gulp = require ( 'gulp' ); var requirejsOptimize = require ( 'gulp-requirejs-optimize' ); gulp.task( 'scripts' , function ( ) { return gulp.src( 'src/main.js' ) .pipe(requirejsOptimize()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

Custom options

gulp-requirejs-optimize accepts almost all of the same options as r.js optimize (see below).

var gulp = require ( 'gulp' ); var requirejsOptimize = require ( 'gulp-requirejs-optimize' ); gulp.task( 'scripts' , function ( ) { return gulp.src( 'src/main.js' ) .pipe(requirejsOptimize({ optimize : 'none' , insertRequire : [ 'foo/bar/bop' ], })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

Multiple Modules

Each file passed to the plugin is optimized as a separate module.

var gulp = require ( 'gulp' ); var requirejsOptimize = require ( 'gulp-requirejs-optimize' ); gulp.task( 'scripts' , function ( ) { return gulp.src( 'src/modules/*.js' ) .pipe(requirejsOptimize()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

Options generating function

Options can also be specified in the form of an options-generating function to generate custom options for each file passed. This can be used to apply custom logic while optimizing multiple bundles or modules in an app.

var gulp = require ( 'gulp' ); var requirejsOptimize = require ( 'gulp-requirejs-optimize' ); gulp.task( 'scripts' , function ( ) { return gulp.src( 'src/modules/*.js' ) .pipe(requirejsOptimize( function ( file ) { return { name : '../vendor/bower/almond/almond' , optimize : 'none' , useStrict : true , baseUrl : 'path/to/base' , include : 'subdir/' + file.relative }; })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

Sourcemaps support

The plugin supports gulp-sourcemaps only if preserveLicenseComments is set to false, as described in the r.js docs. If preserveLicenseComments is not specified and the gulp-sourcemaps plugin is detected, the plugin will automatically set preserveLicenseComments to false.

var gulp = require ( 'gulp' ); var requirejsOptimize = require ( 'gulp-requirejs-optimize' ); var sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); gulp.task( 'scripts' , function ( ) { return gulp.src( 'src/main.js' ) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(requirejsOptimize()) .pipe(sourcemaps.write()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

API

options

Options are the same as what is supported by the r.js optimizer except for out , modules , and dir .

The options parameter can be specified as a static object or an options-generating function. Options-generating functions are passed a file object and are expected to generate an options object.

Differences From r.js

out

r.js supports out as a string describing a path or a function which processes the output. Since we need to pass a virtual file as output, we only support the string version of out .

modules and dir

r.js supports an array of modules to optimize multiple modules at once, using the dir parameter for the output directory. The same thing can be accomplished with this plugin by passing the main file of each module as input to the plugin. gulp.dest can be used to specify the output directory.

This means an r.js config file for optimizing multiple modules that looks like this:

{ "baseUrl" : "src/modules" , "dir" : "dist" , "modules" : [{ "name" : "one" }, { "name" : "two" }] }

Would look like this as a gulp task with this plugin:

gulp.task( 'scripts' , function ( ) { return gulp.src( 'src/modules/*.js' ) .pipe(requirejsOptimize()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

License

MIT © Jonathan Lounsbury