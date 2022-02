scoped release tasks for gulp, to make your life easier ❤️

Usage

npm install gulp-release-tasks --save-dev

var gulp = require ( 'gulp' ); require ( 'gulp-release-tasks' )(gulp);

run gulp -T for a list of available commands

bumps the versions of your package.json and bower.json

tagging

task version gulp tag v0.0.1 -> v0.0.2 + commit + tag + push gulp tag --minor v0.0.1 -> v0.1.0 + commit + tag + push gulp tag --major v0.0.1 -> v1.0.1 + commit + tag + push

bumping

task version gulp bump v0.0.1 -> v0.0.2 gulp bump --minor v0.0.1 -> v0.1.0 gulp bump --major v0.0.1 -> v1.0.1

flags

limit versioning to single config instead of both

gulp tag --bower applies versioning to bower.json

gulp tag --npm applys versioning to package.json

gulp tag --npm --major v0.0.1 -> v1.0.1, applies versioning to package.json



Contributing