This is a Gulp plugin for postcss-pxtorem.

Installation

npm install gulp-pxtorem --save-dev

Example

var pxtorem = require ( 'gulp-pxtorem' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( 'css/**/*.css' ) .pipe(pxtorem()) .pipe(gulp.dest( 'css' )); });

Options

Pass in two option objects. The first one for postcss-pxtorem options, the second for postcss options.