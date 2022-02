Gulp plugin for pleeease

See pleeease.io for documentation.

Install

npm install --save-dev gulp-pleeease

Example

var gulp = require ( 'gulp' ); var pleeease = require ( 'gulp-pleeease' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( './src/*.css' ) .pipe(pleeease()) .pipe(rename({ suffix : '.min' , extname : '.css' })) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

You can also use out option (and it's preferable for good sourcemaps):

gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( './src/*.css' ) .pipe(pleeease({ out : 'out.min.css' })) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

Preprocessors support

As simple as it looks, no need for specific gulp modules:

var gulp = require ( 'gulp' ); var pleeease = require ( 'gulp-pleeease' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( './src/*.scss' ) .pipe(pleeease({ sass : true })) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

Or maybe, if you have imports:

var gulp = require ( 'gulp' ); var pleeease = require ( 'gulp-pleeease' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( './src/*.scss' ) .pipe(pleeease({ sass : { includePaths : [ 'path/to/include' ] } })) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

You can use Sass, LESS or Stylus.

Source map support

Using gulp-sourcemaps. To get good sourcemaps, you should always specify base option in gulp.src . You will get inline sourcemaps.

var gulp = require ( 'gulp' ); var pleeease = require ( 'gulp-pleeease' ); var sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( './src/*.css' , { base : '.' }) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(pleeease()) .pipe(sourcemaps.write()) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

And even with preprocessors. Here, using Stylus, and with sourcemaps as a separate file:

var gulp = require ( 'gulp' ); var pleeease = require ( 'gulp-pleeease' ); var sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( './src/*.styl' , { base : '.' }) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(pleeease({ stylus : { paths : [ 'path/to/include' ] } })) .pipe(sourcemaps.write( '.' )) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

Options

Same as pleeease

License

MIT © Daniel Husar