Gulp plugin for listing package.json dependencies and copy dist files of them to specific folder

Get started

Install

npm install gulp-npm-dist --save-dev

Usage

{ "name" : "app" , "version" : "1.0.0" , "dependencies" : { "bootstrap" : "^3.3.7" , "bootstrap-3-typeahead" : "^4.0.2" , "bootstrap-select" : "^1.12.1" , "jquery" : "^3.1.1" , "jquery-lazyload" : "^1.9.7" , "shufflejs" : "^4.0.2" }, "devDependencies" : { "gulp" : "^3.9.1" , "gulp-rename" : "^1.2.2" , "gulp-less" : "^3.1.0" , "gulp-npm-dist" : "^0.1.2" , "pump" : "^1.0.1" } }

var gulp = require ( 'gulp' ); var npmDist = require ( 'gulp-npm-dist' ); gulp.task( 'copy:libs' , function ( ) { gulp.src(npmDist(), { base : './node_modules' }) .pipe(gulp.dest( './public/libs' )); });

Usage with gulp-rename

var gulp = require ( 'gulp' ); var npmDist = require ( 'gulp-npm-dist' ); var rename = require ( 'gulp-rename' ); gulp.task( 'copy:libs' , function ( ) { gulp.src(npmDist(), { base : './node_modules/' }) .pipe(rename( function ( path ) { path.dirname = path.dirname.replace( /\/dist/ , '' ).replace( /\\dist/ , '' ); })) .pipe(gulp.dest( './public/libs' )); });

will create this structure:

Options

copyUnminified

Type: boolean

Default: false

excludes

Type: array

Default:

[ '*.map', 'src *', 'examples *', 'example *', 'demo *', 'spec *', 'docs *', 'tests *', 'test *', 'Gruntfile.js', 'gulpfile.js', 'package.json', 'package-lock.json', 'bower.json', 'composer.json', 'yarn.lock', 'webpack.config.js', 'README', 'LICENSE', 'CHANGELOG', '*.yml', '*.md', '*.coffee', '*.ts', '*.scss', '*.less' ]

replaceDefaultExcludes

Type: boolean

Default: false (append your excludes to the default set)

Usage with options

gulp.task( 'copy:libs' , function ( ) { gulp.src(npmDist({ copyUnminified : true , excludes : [ '/**/*.txt' ] }), { base : './node_modules' }) .pipe(gulp.dest( './public/libs' )); });

nodeModulesPath

Type: string

Default: ./ (relative to gulpfile.js )

packageJsonPath

Type: string

Default: ./ (relative to gulpfile.js )

Usage with alternative paths

Assume the following locations:

./node_modules/

./foo/gulpfile.js

./foo/bar/package.json