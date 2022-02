Pre-minify AngularJS apps with ngmin

Issues with the output should be reported on the ngmin issue tracker.

Install

$ npm install --save-dev gulp-ngmin

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ); var ngmin = require ( 'gulp-ngmin' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/app.js' ) .pipe(ngmin({ dynamic : true })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

API

Type: boolean

Default: false

Enables the dynamic mode.

License

MIT © Sindre Sorhus