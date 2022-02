Convert CoffeeScript classes to AngularJS modules with ng-classify

Write less JavaScript. Write less CoffeeScript. Write less Angular. Watch the screencast

Install

Install with npm

$ npm install gulp-ng-classify

Usage

CoffeeScript

gulp = require 'gulp' ngClassify = require 'gulp-ng-classify' gulp.task 'default' , -> gulp.src '**/*.coffee' .pipe ngClassify() .pipe gulp.dest 'dist'

JavaScript

var gulp = require ( 'gulp' ); var ngClassify = require ( 'gulp-ng-classify' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( '**/*.coffee' ) .pipe(ngClassify()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

Table of Contents

API

See the ng-classify docs

options

Optional

Type: Object (see ng-classify API) or Function (see examples below)

Default: undefined

Dynamically create options via the function callback. The function takes in the file object and returns the options.

gulp = require 'gulp' ngClassify = require 'gulp-ng-classify' gulp.task 'default' , -> gulp.src '**/*.coffee' .pipe ngClassify (file) -> return if file.path.indexOf( 'administrator' ) isnt -1 {appName: 'admin' } {appName: 'app' } .pipe gulp.dest 'dist'

var gulp = require ( 'gulp' ); var ngClassify = require ( 'gulp-ng-classify' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( '**/*.coffee' ) .pipe(ngClassify( function ( file ) { if (file.path.indexOf( 'administrator' ) !== -1 ) { return { appName : 'admin' }; } return { appName : 'app' }; })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

Contributing

Changelog

License

