Compile JSX file to HTML (REPL)

Usage

return gulp .src(sourceFiles) .pipe(jsx2example(options[, updateWebapckConfig(config): Object ]));

Options

{ readme : 'README.md' , package : 'package.json' , cwd : process.cwd(), externalReact : false, production : false }

If production true , Will replace gulp entry files content match :

new RegExp('(["\']' + pkg.name + ')\/src\/', 'g') => $1 + '/lib/'

=> new RegExp('(["\']' + pkg.name + ')\/assets\/([^.\'"]+).less', 'g') => $1 + '/assets/' + $2 + '.css'

pkg is equal to the options.package

Example

You can reference this repository gulpfile.js

The examples floder published to http://react-component.github.io/gulp-jsx2example/

var jsx2example = require ( 'gulp-jsx2example' ) gulp.task( 'examples' , [ 'clean:site' ], function ( ) { return gulp .src([ './examples/*.*' ]) .pipe(jsx2example()) .pipe(gulp.dest( 'site/examples/' )) })

./ examples ├── es6module .jsx ├── jsfile .js └── jsxfile .jsx

after

./ site ├── examples │ ├── common .css │ ├── common .js │ ├── es6module .html │ ├── index .html │ ├── jsfile .html │ └── jsxfile .html └── index .html examples ├── es6module .jsx ├── jsfile .js └── jsxfile .jsx

Publish