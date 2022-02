Validate JavaScript code and report possible syntax errors

The earlier you find syntax errors, the earlier you can fix them.

Install

$ npm install

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ); const jsValidate = require ( 'gulp-jsvalidate' ); exports.default = () => ( gulp.src( 'app.js' ) .pipe(jsValidate()) );

API

options

Type: object

module

Type: boolean \ Default: true

Parse the JavaScript code as a ES2015 module instead of a script.