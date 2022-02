Minifies blocks of JSON-like content into valid JSON by removing all whitespace and comments, using JSON.minify.

Installation

npm install gulp-jsonminify --save-dev

Usage

var jsonminify = require ( 'gulp-jsonminify' ); gulp.task( 'minify' , function ( ) { return gulp.src([ 'path/to/files/*.json' ]) .pipe(jsonminify()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

LICENSE

(MIT License)