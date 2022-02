Gulp plugin for js-obfuscator.

Installation

Install the package with NPM and add it to your development dependencies:

npm install --save-dev gulp-js-obfuscator

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ), js_obfuscator = require ( 'gulp-js-obfuscator' ); var path = { build : { js : 'out/' , }, src : { js : 'src/**/*.js' , } }; gulp.src(path.src.js) .pipe(js_obfuscator({}, [ "**/jquery-*.js" ])) .pipe(gulp.dest(path.build.js));

Options

obfuscatorOptions

Type: Object Default: null Options for js-obfuscator. Should be passed exactly like described on their page.

excludes