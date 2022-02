Inline all <script> , <link> and <img> tags that contain the inline attribute with inline-source.

How it works

< html > < head > < script src = "../js/inlineScript.js" inline > </ script > </ head > < body > </ body > </ html >

function test ( ) { var foo = 'lorem ipsum' ; return foo; }

Output:

< html > < head > < script > function test () { var a= "lorem ipsum" ; return a} </ script > </ head > < body > </ body > </ html >

Install

$ npm install gulp-inline-source --save-dev

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ); var inlinesource = require ( 'gulp-inline-source' ); gulp.task( 'inlinesource' , function ( ) { return gulp.src( './src/*.html' ) .pipe(inlinesource()) .pipe(gulp.dest( './out' )); });

Optionally, you can provide some options through an options object: