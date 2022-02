'A mystical CSS icon solution', grunticon-like build system for Gulp:

' grunticon is a Grunt.js gulp-iconify is a gulp task that makes it easy to manage icons and background images for all devices, preferring HD (retina) SVG icons but also provides fallback support for standard definition browsers, and old browsers alike. From a CSS perspective, it's easy to use, as it generates a class referencing each icon, and doesn't use CSS sprites.'

##Usage

npm install gulp-iconify --save-dev

###Simple example

gulp.task( 'default' , function ( ) { iconify({ src : './img/icons/*.svg' }); });

This simple call defaults to the following:

SVGs will be passed through SVGO (and optimised)

Rendered PNGs will be saved in: './img/icons/png'

Rendered SCSS files will NOT be saved

Rendered CSS files will be saved in: './css'

If SVG has no width attribute, the default fallback will be 300px

If SVG has no height attribute, the default fallback will be 200px

The default styleTemplate fill be used (examples shown below)

The default styleTemplate will not use the height/width slugs

See gulp-svg2png for default settings

###Customized example

gulp.task( 'default' , function ( ) { iconify({ src : './img/icons/*.svg' , pngOutput : './img/icons/png' , scssOutput : './scss' , cssOutput : './css' , styleTemplate : '_icon_gen.scss.mustache' , defaultWidth : '300px' , defaultHeight : '200px' , svgoOptions : { enabled : true , options : { plugins : [ { removeUnknownsAndDefaults : false }, { mergePaths : false } ] } }, svg2pngOptions : { scaling : 1.0 , verbose : true , concurrency : null } }); });

Note: To disable SVGO, just set svgoOptions: { enabled: ___ } to anything but true .

###Example (and default) styleTemplate:

.icon { background-repeat: no-repeat; {{#items}} &.icon-{{slug}} { background-image: url('{{{datauri}}}'); } {{/items}} }

###Example styleTemplate with height/width slugs: