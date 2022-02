Gulp plugin for converting AngularJS templates to JavaScript

See more from grunt-html2js

Install

Install with npm npm install --save-dev gulp-html2js

Usage

Angular

var gulp = require ( 'gulp' ); var html2js = require ( 'gulp-html2js' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { gulp.src( 'templates/*.html' ) .pipe(html2js( 'angular.js' , { adapter : 'angular' , base : 'templates' , name : 'angular-demo' })) .pipe(gulp.dest( 'dist/' )); });

Vanilla

var gulp = require ( 'gulp' ); var html2js = require ( 'gulp-html2js' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { gulp.src( 'templates/*.html' ) .pipe(html2js( 'js-demo.js' , { adapter : 'javascript' , base : 'templates' , name : 'js-demo' })) .pipe(gulp.dest( 'dist/' )); });

Available options

base - project source path default to "."

quoteChar - default to "

indentString - default to " " (two spaces)

target (coffee support to be added)

useStrict - default to false

name - module name

LICENSE

(MIT License)

Copyright (c) 2015 Fraserxu xvfeng123@gmail.com