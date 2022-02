Gulp plugin for building HTML files into each other.

Usage

Install

npm install --save-dev gulp-html-tag-include

options

options - type: object tagName: string , default include autoIndent: boolean , default true prefixVar: string , default @@



Sample gulpfile.js

Then, add it to your gulpfile.js :

var gulp = require ( 'gulp' ), include = require ( 'gulp-html-tag-include' ); gulp.task( 'html-include' , function ( ) { return gulp.src( './source/index.html' ) .pipe(include()) .pipe(gulp.dest( './build/' )); }); gulp.task( 'watch' , [ 'html-include' ], function ( ) { gulp.watch( './source/**/*.html' , [ 'html-include' ]); }); gulp.task( 'default' , [ 'watch' ]);

Include

This is the simplest use case. Simply put the following html tag

<include src="filename.html" [varname="string"]>[content]</include>

Example 1

<include src="filename.html" label="Lorem ipsum dolor sit amet"><input type="text" /></include>

filename.html

< label > @@label: @@content </ label >

Results

< label > Lorem ipsum dolor sit amet: < input type = "text" /> </ label >

Example 2

index.html

< include src = "header.html" title = "Example include" > </ include > < include src = "tabs.html" > </ include > < include src = "footer.html" > </ include >

header.html

< html > < head lang = "en" > < meta charset = "UTF-8" > < title > @@title </ title > </ head > < body >

tabs.html

< div class = "tabs" > < include src = "tabs-nav.html" > </ include > < include src = "tabs-panels.html" > </ include > </ div >

tabs-nav.html

< ul class = "tabs-nav" > < include src = "tabs-nav-item.html" caption = "tab 1" active = "active" > </ include > < include src = "tabs-nav-item.html" caption = "tab 2" > </ include > < include src = "tabs-nav-item.html" caption = "tab 3" > </ include > </ ul >

tabs-nav-item.html

< li class = "@@active" > < a href = "#" > @@caption </ a > </ li >

tabs-panels.html

< div class = "tabs-panels" > < include src = "tabs-panel.html" > < p > content tab 1 </ p > </ include > < include src = "tabs-panel.html" > < p > content tab 2 </ p > </ include > < include src = "tabs-panel.html" > < p > content tab 3 </ p > </ include > </ div >

tabs-panel.html

< div class = "tabs-panel" > @@content </ div >

footer.html

</ body > </ html >

Results

< html > < head lang = "en" > < meta charset = "UTF-8" > < title > Example include </ title > </ head > < body > < div class = "tabs" > < ul class = "tabs-nav" > < li class = "active" > < a href = "#" > tab 1 </ a > </ li > < li class = "" > < a href = "#" > tab 2 </ a > </ li > < li class = "" > < a href = "#" > tab 3 </ a > </ li > </ ul > < div class = "tabs-panels" > < div class = "tabs-panel" > < p > content tab 1 </ p > </ div > < div class = "tabs-panel" > < p > content tab 2 </ p > </ div > < div class = "tabs-panel" > < p > content tab 3 </ p > </ div > </ div > </ div > </ body > </ html >

License

MIT License