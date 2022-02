CSS postprocessing: group media queries. Useful for postprocessing preprocessed CSS files.

This plugin is a wrapper for the group-css-media-queries plugin.

Install

$ npm install --save-dev gulp-group-css-media-queries

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ); var gcmq = require ( 'gulp-group-css-media-queries' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { gulp.src( 'src/style.css' ) .pipe(gcmq()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

License

MIT © Valentin Agachi