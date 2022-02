A gulp plugin to download Google webfonts and generate a stylesheet for them.

Note: The examples seem to have issues with Gulp v4.

Example #1

Input

Oswald 400,700 latin,latin-ext Roboto:500,500italic&subset=greek

var gulp = require ( 'gulp' ); var googleWebFonts = require ( '../' ); var options = { }; gulp.task( 'fonts' , function ( ) { return gulp.src( './fonts.list' ) .pipe(googleWebFonts(options)) .pipe(gulp.dest( 'out/fonts' )) ; }); gulp.task( 'default' , [ 'fonts' ]);

Output

gulp fonts

fonts .css Oswald-normal-400 .woff Oswald-normal-700 .woff Roboto-italic-500 .woff Roboto-normal-500 .woff

@ font-face { font-family : 'Oswald' ; font-style : normal; font-weight : 400 ; src : url (Oswald-normal-400.woff) format ( 'woff' ); unicode-range : U+ 0 - 10 FFFF; } @ font-face { font-family : 'Oswald' ; font-style : normal; font-weight : 700 ; src : url (Oswald-normal-700.woff) format ( 'woff' ); unicode-range : U+ 0 - 10 FFFF; } @ font-face { font-family : 'Roboto' ; font-style : italic; font-weight : 500 ; src : url (Roboto-italic-500.woff) format ( 'woff' ); unicode-range : U+ 0 - 10 FFFF; } @ font-face { font-family : 'Roboto' ; font-style : normal; font-weight : 500 ; src : url (Roboto-normal-500.woff) format ( 'woff' ); unicode-range : U+ 0 - 10 FFFF; }

Options

The googleWebFonts object can take the following options:

fontsDir - The path the output fonts should be under. (Note: the path is relative to gulp.dest )

) cssDir - The path the output css should be under. (Note: the path is relative to gulp.dest )

) cssFilename - The filename of the output css file.

fontDisplayType - The css font display type (Default: auto)

Example #2

Input (other inputs same as example #1)

var gulp = require ( 'gulp' ); var googleWebFonts = require ( '../' ); var options = { fontsDir : 'googlefonts/' , cssDir : 'googlecss/' , cssFilename : 'myGoogleFonts.css' }; gulp.task( 'fonts' , function ( ) { return gulp.src( './fonts.list' ) .pipe(googleWebFonts(options)) .pipe(gulp.dest( 'out/fonts' )) ; }); gulp.task( 'default' , [ 'fonts' ]);

Output

gulp fonts

Example #3

Input (other inputs same as example #1)

var gulp = require ( 'gulp' ); var googleWebFonts = require ( '../' ); var options = { fontsDir : 'googlefonts/' , cssDir : 'googlecss/' , cssFilename : 'myGoogleFonts.css' , relativePaths : true }; gulp.task( 'fonts' , function ( ) { return gulp.src( './fonts.list' ) .pipe(googleWebFonts(options)) .pipe(gulp.dest( 'out/fonts' )) ; }); gulp.task( 'default' , [ 'fonts' ]);

Output

gulp fonts

Example #4

Command-line usage

Input

Makefile

PATH := ./node_modules/.bin: $(PATH) out := out fonts_list := fonts.list fonts_dir := fonts css_dir := css css_filename := fonts.css default: fonts clean: rm -rf -- $(out) fonts: google-webfonts < $(fonts_list) --out-base-dir $(out) --fonts-dir $(fonts_dir) --css-dir $(css_dir) --css-filename $(css_filename)

Lato 300 ,400,400italic latin,greek Roboto 400 latin,latin-ext

Output

make