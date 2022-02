Replaces script references with Google CDN ones

Issues with the output should be reported on the google-cdn issue tracker.

Install

$ npm install

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ); const googleCdn = require ( 'gulp-google-cdn' ); gulp.task( 'default' , () => gulp.src( 'index.html' ) .pipe(googleCdn( require ( './bower.json' ))) .pipe(gulp.dest( 'dist' )) );

API

bowerConfig

Type: Object

options

Type: Object

See the google-cdn options.

License

MIT © Sindre Sorhus