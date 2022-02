gulp-fontgen plugin for gulp

Usage

First, install gulp-fontgen as a development dependency:

npm install --save-dev gulp-fontgen

Then, add it to your gulpfile.js :

var gulp = require ( 'gulp' ); var fontgen = require ( '../gulp-fontgen' ); gulp.task( 'fontgen' , function ( ) { return gulp.src( "./src/*.{ttf,otf}" ) .pipe(fontgen({ dest : "./dest/" })); }); gulp.task( 'default' , [ 'fontgen' ]);

API

Type: String (Required)

Destination to write all the font files to

All other options for fontfacegen are passed through.

License

MIT License