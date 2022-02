fixmyjs plugin for gulp

Usage

First, install gulp-fixmyjs as a development dependency:

npm install --save-dev gulp-fixmyjs

Then, add it to your gulpfile.js :

var fixmyjs = require ( "gulp-fixmyjs" ); gulp.src( "./src/*.js" ) .pipe(fixmyjs({ })) .pipe(gulp.dest( "./src" ));

API

Type: Boolean, Default: false

Enables legacy mode

Type: Boolean, Default: true

Enables looking up the .jshintrc configuration file

JSHint options

Any of the JSHint options will be passed to fixmyjs, and would get precedence over .jshintrc file

License

MIT License