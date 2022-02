Output list of files in current stream to JSON file or custom format.

Add to your Node.js dev dependencies:

npm install --savedev gulp-filelist

Add it to your gulp file:

gulp .src([ 'awesome.file' , 'lame.file' ]) .pipe( require ( 'gulp-filelist' )( 'filelist.json' )) .pipe(gulp.dest( 'out' ))

Outputs out/filelist.json :

[ "awesome.file" , "lame.file" ]

Options

Absolute Paths: { absolute: true }

gulp .src ([ 'awesome.file' , 'lame.file' ]) .pipe (require( 'gulp-filelist' )( 'filelist.json' , { absolute : true })) .pipe (gulp.dest( 'out' ))

Outputs:

[ "/Users/chris/my-project/out/awesome.file" , "/Users/chris/my-project/out/lame.file" ]

Relative Paths: { relative: true }

gulp .src([ 'awesome.file' , 'lame.file' ]) .pipe( require ( 'gulp-rename' )( function ( path ) { path.dirname = 'foo' })) .pipe( require ( 'gulp-filelist' )( 'filelist.json' , { relative : true })) .pipe(gulp.dest( 'out' ))

Outputs:

[ "foo/awesome.file" , "foo/lame.file" ]

Flattened Paths: { flatten: true }

gulp .src ([ 'awesome.file' , 'lame.file' ]) .pipe (require( 'gulp-filelist' )( 'filelist.json' , { flatten : true })) .pipe (gulp.dest( 'out' ))

Outputs:

[ "awesome.file" , "lame.file" ]

Paths without Extensions: { removeExtensions: true }

gulp .src ([ 'directory/awesome.file' , 'directory/lame.file' ]) .pipe (require( 'gulp-filelist' )( 'filelist.json' , { removeExtensions : true })) .pipe (gulp.dest( 'out' ))

Outputs:

[ "directory/awesome" , "directory/lame" ]

Output file with custom template: { destRowTemplate: <rowStringTemplate | function> }

usage with string template

gulp .src ([ 'directory/awesome.file' , 'directory/lame.file' ]) .pipe (require( 'gulp-filelist' )( 'filelist.json' , { destRowTemplate : "/// <amd dependency='@filePath@'/>" })) .pipe (gulp.dest( 'out' ))

Outputs:

[ "/// <amd dependency='directory/awesome'/>" , "/// <amd dependency='directory/lame'/>" ]

usage with formatter function

function formatter ( filePath ) { return filePath.substring(filePath.lastIndexOf( '/' ) + 1 ) + ': ' + filePath + '\r

' ; } gulp .src([ 'directory/awesome.file' , 'directory/lame.file' ]) .pipe( require ( 'gulp-filelist' )( 'filelist.json' , { destRowTemplate : formatter })) .pipe(gulp.dest( 'out' ))

Outputs: