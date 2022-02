Transform next-generation JavaScript to today's JavaScript with esnext

Issues with the output should be reported on the esnext issue tracker.

Install

$ npm install --save-dev gulp-esnext

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ); var esnext = require ( 'gulp-esnext' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/app.js' ) .pipe(esnext()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

API

options

Options are passed through to esnext.

Source Maps

Use gulp-sourcemaps like this:

var gulp = require ( 'gulp' ); var sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); var esnext = require ( 'gulp-esnext' ); var concat = require ( 'gulp-concat' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/**/*.js' ) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(esnext()) .pipe(concat( 'all.js' )) .pipe(sourcemaps.write( '.' )) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

License

MIT © Sindre Sorhus