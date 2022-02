This project is no longer maintained

A gulp plugin to sync 2 directories which actually works

npm install gulp-directory-sync --save-dev

var dirSync = require ( 'gulp-directory-sync' ); var gutil = require ( 'gulp-util' ); gulp.task( 'sync' , function ( ) { return gulp.src( '' ) .pipe(dirSync( 'my_source_dir' , 'my_dest_dir' , { printSummary : true } )) .on( 'error' , gutil.log); } );

Supports the following options in the 3rd parameter:

- printSummary : ( Boolean ) Prints to console what has changed - ( Function ) Allows custom result logging

dirSync( 'my_source_dir' , 'my_dest_dir' , { printSummary : true } ) dirSync( 'my_source_dir' , 'my_dest_dir' , { printSummary : function ( result ) { gutil.log( 'Dir Sync: ' + result.created + ' files created, ' + result.updated + ' files updated, ' + result.removed + ' items deleted, ' + result.same + ' files unchanged' ); } } )

- nodelete : Doesn't delete files from the dst folder, only copies - ignore : Either a string , regex, or function to determine if a file should be processed. eg.