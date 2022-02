Uses decomment to remove comments from JSON, JavaScript, CSS, HTML, etc.

Installing

npm i gulp-decomment

Testing

npm test

Testing with coverage:

npm run coverage

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ); const decomment = require ( 'gulp-decomment' ); gulp.task( 'default' , () => gulp.src( 'input.js' ) .pipe(decomment({ trim : true })) .pipe(gulp.dest( 'dest' )) );

API

Available methods, according to decomment API:

License

Copyright © 2021 Vitaly Tomilov; Released under the MIT license.