Minify CSS with cssnano.

Install

With npm do:

npm install gulp-cssnano --save-dev

Example

var gulp = require ( 'gulp' ); var cssnano = require ( 'gulp-cssnano' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( './main.css' ) .pipe(cssnano()) .pipe(gulp.dest( './out' )); });

Source Maps

gulp-cssnano supports gulp-sourcemaps:

var gulp = require ( 'gulp' ); var cssnano = require ( 'gulp-cssnano' ); var sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'main.css' ) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(cssnano()) .pipe(sourcemaps.write( '.' )) .pipe(gulp.dest( './out' )); });

Contributing

Pull requests are welcome. If you add functionality, then please add unit tests to cover it.

License

MIT © Ben Briggs