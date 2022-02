Encode base64 data from font-files and store the result in a css file.

Example

var gulp = require ( 'gulp' ); var cssfont64 = require ( 'gulp-cssfont64' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { gulp.src( 'myfonts/*.ttf' ) .pipe(cssfont64()) .pipe(gulp.dest( 'path' )); });

content of "myfonts"-folder:

Roboto-Regular.ttf

@font-face {font-family: Roboto-Regular; src: url(data:application/x-font-ttf;base64,AABdboAvwAOAAFzugAvAA4AAXS6AJ8ADgABdLoAvwAOAAF0ugAPAA4AAXW6AC8ADgABdboALwAQAAFzugBfABAAAXO6AP8AEAABc7oAzwAQAAF0ugA/ABIAAXO6AA8AEgABc7oAsAASAAFzugB/ABIAAXO6AA8AEgABdLoAXwASAAF0ugB/ABIAAXW6AN8AEgABdLoAbwASAAF1ugAvABIAAXW6AD8AEgABdboA7wASAAF0ugCfABIAAXS6AB8AEgABdLoA7wASAAFzugAPABQAAXO6AB8AFAABc7oALwAUAAFzugA/ABQAAXO6AF8AFAABc7oAbwAUAAFzugB/ABQAAXO6AK8AFAABc7oAjwAUAAF0ugCvABQAAXS6AL8AFAABdLoAzwAUAAF0ugAvABQAAXW6AD8AFAABdQAA);}

License

MIT © 247even