gulp plugin that runs csscss, a CSS redundancy analyzer.

To install the csscss gem run gem install csscss command, this will grab the latest version.

Installation

Install with npm

npm install gulp-csscss --save-dev

Example

var gulp = require ( 'gulp' ); var csscss = require ( 'gulp-csscss' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { gulp.src( 'src/style.css' ) .pipe(csscss()) });

License

MIT