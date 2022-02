Please consider using gulp-rework

This package allows gulp to change css urls

css file:

.cool-background { background-image : url ( 'coolImage.jpg' ); }

var urlAdjuster = require ( 'gulp-css-url-adjuster' ); gulp.src( 'style.css' ). pipe(urlAdjuster({ prepend : '/image_directory/' , append : '?version=1' , })) .pipe(gulp.dest( 'modifiedStyle.css' ));

.cool-background { background-image : url ( '/image_directory/coolImage.jpg?version=1' ); }

only adjust relative paths:

.cool-background { background-image : url ( 'coolImage.jpg' ); } .neato-background { background-image : url ( '/images/neatoImage.jpg' ); }

gulp.src( 'style.css' ). pipe(urlAdjuster({ prependRelative : '/image_directory/' , })) .pipe(gulp.dest( 'modifiedStyle.css' ));

.cool-background { background-image : url ( '/image_directory/coolImage.jpg' ); } .neato-background { background-image : url ( '/images/neatoImage.jpg' ); }

or replace path to another:

.cool-background { background-image : url ( '/old/path/coolImage.jpg' ); } .neato-background { background-image : url ( '/old/path/images/neatoImage.jpg' ); }

gulp.src( 'style.css' ). pipe(urlAdjuster({ replace : [ '/old/path' , '/brand/new' ], })) .pipe(gulp.dest( 'modifiedStyle.css' ));