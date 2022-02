Convert files from one encoding to another using iconv-lite.

Install

$ npm install --save-dev gulp-convert-encoding

Usage

var gulp = require ( 'gulp' ); var convertEncoding = require ( 'gulp-convert-encoding' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/file.txt' ) .pipe(convertEncoding({ to : 'iso-8859-15' })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

API

options

One or both of the original and/or target file encodings must be specified.

Supported encodings are listed on the iconv-lite wiki.

from

Type: string

Default: utf8

The original file encoding.

to

Type: string

Default: utf8

The target file encoding.

iconv

Type: object

Default: {decode: {}, encode: {}}

Allows you to pass additional options into iconv-lite , for example BOM Handling.

License

MIT © Alice Rose