Analize the complexity and maintainability of code

Twin brother of grunt-complexity task

Install

npm install --save-dev gulp-complexity

Example

var gulp = require ( 'gulp' ), complexity = require ( 'gulp-complexity' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( '*.js' ) .pipe(complexity()); });

Options

Bool breakOnErrors - Fail the task when files or functions are too complex. Default: true

License

MIT License (c) Alexey Raspopov