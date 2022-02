Combine matching media queries into one media query definition. Useful for CSS generated by preprocessors using nested media queries.

Usage

First, install gulp-combine-mq as a development dependency:

npm install --save-dev gulp-combine-mq

Then, add it to your gulpfile.js :

var combineMq = require ( 'gulp-combine-mq' ); gulp.task( 'combineMq' , function ( ) { return gulp.src( 'test.css' ) .pipe(combineMq({ beautify : false })) .pipe(gulp.dest( 'tmp' )); });

Contributing

To contribute check the GitHub issues then work away!

In lieu of a formal styleguide, take care to maintain the existing coding style. Add unit tests for any new or changed functionality.

Install editorconfig-sublime for Sublime Text to help with consistent code formatting.

Commit messages loosely adhere to these guidelines.

Versioning adheres to Semver.

Release History

04-03-15 - v0.4.0 - Make beautify optional from Node task.

30-12-14 - v0.3.1 - Default beautify to true in gulp task configuration.

in gulp task configuration. 21-12-14 - v0.3.0 - Update to node-combine-mq v0.7.0 to fix output beautification issues.

20-12-14 - v0.2.0 - Update to node-combine-mq v0.4.0 to fix font-face issues.

29-09-14 - v0.1.1 - Add dependencies.

29-09-14 - v0.1.0 - Initial release.

License

MIT License