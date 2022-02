Cleans your HTML using htmlclean

Usage

First, install gulp-cleanhtml as a development dependency:

npm install --save-dev gulp-cleanhtml

Then, add it to your gulpfile.js :

var cleanhtml = require ( 'gulp-cleanhtml' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { gulp.src( 'index.html' ) .pipe(cleanhtml()) .pipe(gulp.dest( 'build/index.html' )); });

The above will remove unneeded whitespaces, line-breaks, comments, etc from the HTML.