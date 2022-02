gulp plugin to minify CSS, using clean-css

Regarding Issues

This is just a simple gulp plugin, which means it's nothing more than a thin wrapper around clean-css . If it looks like you are having CSS related issues, please contact clean-css. Only create a new issue if it looks like you're having a problem with the plugin itself.

Install

npm install gulp-clean-css --save-dev

API

options

See the CleanCSS options.

const gulp = require ( 'gulp' ); const cleanCSS = require ( 'gulp-clean-css' ); gulp.task( 'minify-css' , () => { return gulp.src( 'styles/*.css' ) .pipe(cleanCSS({ compatibility : 'ie8' })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

callback

Useful for returning details from the underlying minify() call. An example use case could include logging stats of the minified file. In addition to the default object, gulp-clean-css provides the file name and path for further analysis.

const gulp = require ( 'gulp' ); const cleanCSS = require ( 'gulp-clean-css' ); gulp.task( 'minify-css' , () => { return gulp.src( 'styles/*.css' ) .pipe(cleanCSS({ debug : true }, (details) => { console .log( ` ${details.name} : ${details.stats.originalSize} ` ); console .log( ` ${details.name} : ${details.stats.minifiedSize} ` ); })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

Source Maps can be generated by using gulp-sourcemaps.

const gulp = require ( 'gulp' ); const cleanCSS = require ( 'gulp-clean-css' ); const sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); gulp.task( 'minify-css' ,() => { return gulp.src( './src/*.css' ) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(cleanCSS()) .pipe(sourcemaps.write()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

License

MIT © 2020 scniro