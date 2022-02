Echo file(s) to the console.

Echo the contents of files to the console. Great for ASCII art, banners and important documentation. Inspired by https://npmjs.org/package/grunt-cat

Installation

Install via npm:

npm install gulp-cat --save-dev

Example

var gulp = require ( 'gulp' ); var cat = require ( 'gulp-cat' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( './README.md' ) .pipe(cat()); });

Contributing

Pull requests are welcome. If you add functionality, then please add unit tests to cover it.

License

MIT © Ben Briggs