Deprecated. Please use Browserify, Rollup or Webpack

This task is designed for gulp 3+.

Install

$ npm install --save-dev gulp-bower

Usage

Install packages into the bower_components directory from bower.json dependencies:

var gulp = require ( 'gulp' ); var bower = require ( 'gulp-bower' ); gulp.task( 'bower' , function ( ) { return bower(); });

Examples

To install packages into a custom directory, pass the directory option:

var gulp = require ( 'gulp' ); var bower = require ( 'gulp-bower' ); gulp.task( 'bower' , function ( ) { return bower({ directory : './vendor' }) });

To set the current working directory, pass the cwd option:

var gulp = require ( 'gulp' ); var bower = require ( 'gulp-bower' ); gulp.task( 'bower' , function ( ) { return bower({ directory : './vendor' , cwd : './client' }) });

By default gulp-bower runs 'install' command for Bower. Using cmd property, you can specify the custom command (e.g. update):

var gulp = require ( 'gulp' ); var bower = require ( 'gulp-bower' ); gulp.task( 'bower' , function ( ) { return bower({ cmd : 'update' }); });

API

opts.directory - string Install directory. Default: taken from .bowerrc config or bower_components

- Install directory. Default: taken from config or opts.cwd - string Current working directory. Default: process.cwd()

- Current working directory. Default: opts.cmd - string bower command. Default: install

- bower command. Default: opts.interactive - boolean Enable prompting on version conflicts. Default: false

- Enable prompting on version conflicts. Default: opts.verbosity - number Set verbosity level. Default: 2 0 - No output 1 - Error output 2 - Info

- Set verbosity level. Default:

Changelog

#####0.0.14

Drop dependency on deprecated gulp-util . (by TheDancingCode)

#####0.0.13

Added verbosity options, prompting, .bowerrc handling, tests and CI. (by Crevil)

#####0.0.12

Fixed command passing to also handle nested commands (by mechanoid)

#####0.0.11

Fixed dependencies (by serbrech)

#####0.0.10

Fixed #28

#####0.0.9

Fixed #19

Fixed undefined cwd bug

#####0.0.8

Fixed dependencies versions (by Karl-Gustav)

Fixed cwd bug (by mlegenhausen)

#####0.0.7

Added commands support (by Keksinautin)

#####0.0.6

Added ability to pass in an initialization object that allows a cwd to be specified (by cb1kenobi)

#####0.0.5

Emits "end", so the consumer knows when bower is done installing (by agzam)

#####0.0.4

fixed custom bower directory bug

#####0.0.3

add logging (by squarejaw)

#####0.0.2

parse .bowerrc for the bower install directory or allow the user to specify the directory (by eboskma)

#####0.0.1