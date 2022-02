Package gulp-beautify Description Asset beautification using js-beautify Node Version >= 0.10

Usage

This is a gulp plugin for js-beautify.

var beautify = require ( 'gulp-beautify' ); gulp.task( 'beautify' , function ( ) { return gulp .src( './src/*.js' ) .pipe(beautify.js({ indent_size : 2 })) .pipe(gulp.dest( './public/' )); });

As with js-beautify you can use it for HTML & CSS:

var beautify = require ( 'gulp-beautify' ); gulp.task( 'beautify-html' , function ( ) { return gulp .src( './src/*.html' ) .pipe(beautify.html({ indent_size : 2 })) .pipe(gulp.dest( './public/' )); }); gulp.task( 'beautify-css' , function ( ) { return gulp .src( './src/*.css' ) .pipe(beautify.css({ indent_size : 2 })) .pipe(gulp.dest( './public/' )); }); gulp.task( 'beautify-js' , function ( ) { return gulp .src( './src/*.js' ) .pipe(beautify({ indent_size : 2 })) .pipe(gulp.dest( './public/' )); });

Options

Any options will be passed directly to js-beautify.

LICENSE

MIT