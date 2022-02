Inline images via base64

This gulp plugin inline images via base64. It inlines only images you want. Wrap image name with inline function in source code.

Syntax

base64 ( 'path-to-image' [, options])

Parameters

path-to-image

A String that is path of the image folder.

Default value: / .

options [optional]

Option Description Default value prefix A String that will insert before base64 String url( suffix A String that will append after base64 String ) includeMime true : will insert datatype String before the main base64 String. Ex: data:image/jpeg;base64, true

Examples

Without option:

JS:

var gulp = require ( 'gulp' ); var base64 = require ( 'gulp-base64-inline' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { return gulp.src( 'css/style.css' ) .pipe(base64( '../assets/img' )) .pipe(gulp.dest( 'assets/css/' )); } );

Input:

.star { background : inline ( 'star.svg' ); }

Output:

.star { background : url (); }

With options:

JS:

var gulp = require ( 'gulp' ); var base64 = require ( 'gulp-base64-inline' ); gulp.task( 'html' , function ( ) { return gulp.src( 'index.html' ) .pipe(base64( '../assets/img' ,{ prefix : "" , suffix : "" })) .pipe(gulp.dest( 'assets/css/' )); } );

Input:

< img src = "inline('star.png')" >

Output: