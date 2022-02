Autopolyfiller - Precise polyfills. Automatic and minimal polyfills for your code.

It accepts multiply js files and returns a file with all required polyfills. Please note: all input files will be dropped from the output stream of autopolyfiller. To concat polyfills with all your js files please refer to examples.

Usage

First, install gulp-autopolyfiller as a development dependency:

npm install --save-dev gulp-autopolyfiller

Then, add it to your gulpfile.js :

var autopolyfiller = require ( 'gulp-autopolyfiller' ); gulp.task( 'autopolyfiller' , function ( ) { return gulp.src( './lib/**/*.js' ) .pipe(autopolyfiller( 'result_polyfill_file.js' )) .pipe(gulp.dest( './dist' )); });

API

Type: Array Default value: [] - all browsers

Type: Array Default value: [] - list of extra polyfills to add

Type: Array Default value: [] - list of polyfills to remove

List of target browsers. Autopolyfiller uses Autoprefixer-style browsers format. See Browsers format for details.

Examples

Basic

Steps:

Concat all scripts

Generate polyfills

Append polyfills

Uglify

var gulp = require ( 'gulp' ); var concat = require ( 'gulp-concat' ); var order = require ( 'gulp-order' ); var uglify = require ( 'gulp-uglify' ); var autopolyfiller = require ( 'gulp-autopolyfiller' ); var merge = require ( 'event-stream' ).merge; gulp.task( 'default' , function ( ) { var all = gulp.src( 'js/*.js' ) .pipe(concat( 'all.js' )); var polyfills = all .pipe(autopolyfiller( 'polyfills.js' )); return merge(polyfills, all) .pipe(order([ 'polyfills.js' , 'all.js' ])) .pipe(concat( 'all.min.js' )) .pipe(uglify()) .pipe(gulp.dest( 'build' )); });

Browsers targets

You can specify list of target browsers to reduce amount of polyfills.

var autopolyfiller = require ( 'gulp-autopolyfiller' ); gulp.src( './your/js/**/*.js' ) .pipe(autopolyfiller( 'result_polyfill_file.js' , { browsers : [ 'last 2 version' , 'ie 8' , 'ie 9' ] })) .pipe(gulp.dest( './dist' ));

Default browsers of Autoprefixer

var autopolyfiller = require ( 'gulp-autopolyfiller' ); gulp.src( './your/js/**/*.js' ) .pipe(autopolyfiller( 'result_polyfill_file.js' , { browsers : require ( 'autoprefixer' ).default })) .pipe(gulp.dest( './dist' ));

Removig polyfills

var autopolyfiller = require ( 'gulp-autopolyfiller' ); gulp.src( './your/js/**/*.js' ) .pipe(autopolyfiller( 'polyfills_without_promises.js' , { exclude : [ 'Promise' ] })) .pipe(gulp.dest( './dist' ));

License

MIT License