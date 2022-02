Heads up!

This project has been deprecated. Assemble can be used directly with or without gulp.

Examples

Assemble with gulp

var gulp = require ( 'gulp' ); var htmlmin = require ( 'gulp-htmlmin' ); var extname = require ( 'gulp-extname' ); var assemble = require ( 'assemble' ); var app = assemble(); gulp.task( 'load' , function ( cb ) { app.partials( 'templates/partials/*.hbs' ); app.layouts( 'templates/layouts/*.hbs' ); app.pages( 'templates/pages/*.hbs' ); cb(); }); gulp.task( 'assemble' , [ 'load' ], function ( ) { return app.toStream( 'pages' ) .pipe(app.renderFile()) .pipe(htmlmin()) .pipe(extname()) .pipe(app.dest( 'site' )); }); gulp.task( 'default' , [ 'assemble' ]);

Assemble without gulp