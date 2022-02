WARNING: Considering this for new apps? Don't!

Use something like Browserify or Webpack instead!

Automatically sort AngularJS app files depending on module definitions and usage

Used in conjunction with gulp-inject to inject your AngularJS application files (scripts) in a correct order, to get rid of all Uncaught Error: [$injector:modulerr] . To work correctly, each angular file needs to have a uniquely named module and setter syntax (with the brackets), i.e. angular.module('myModule', []) .

Installation

Install gulp-angular-filesort as a development dependency:

npm install --save-dev gulp-angular-filesort

Usage

In your gulpfile.js :

var angularFilesort = require ( 'gulp-angular-filesort' ), inject = require ( 'gulp-inject' ); gulp.src( './src/app/index.html' ) .pipe(inject( gulp.src([ './src/app/**/*.js' ]).pipe(angularFilesort()) )) .pipe(gulp.dest( './build' ));

NOTE Do not use the read option for gulp.src ! This plugin analyzes the contents of each file to determine sort order.

License

MIT License