Gulp a11y

A Gulp plugin for a11y to run accessibility audits on html files.

Installation

npm install gulp-a11y

Usage

var a11y = require ( 'gulp-a11y' ); gulp.task( 'audit' , function ( ) { return gulp.src( './**/*.html' ) .pipe(a11y()) .pipe(a11y.reporter()); });

Options

You can pass any options directly to a11y, example: